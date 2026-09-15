托卡耶夫会见韩国总理：推动哈韩贸易额翻番

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对韩国进行国事访问期间，会见韩国总理韩圣淑。双方就进一步深化哈韩战略伙伴关系、扩大贸易投资合作以及推进交通物流、关键矿产、汽车制造、数字化、人工智能和医疗等领域联合项目进行了讨论。

会见开始时，托卡耶夫祝贺韩圣淑不久前出任韩国政府首脑，并祝愿她在这一重要岗位上取得成功。

托卡耶夫表示：

- 当前，哈韩关系保持稳步发展。在战略伙伴关系框架下，双方正实施多项互利的重要合作倡议。韩国已跻身哈萨克斯坦十大贸易和投资伙伴之列，目前哈萨克斯坦境内有超过1000家韩资合资企业。不过，双方仍面临不少重要任务。我相信，只要共同努力，就能够顺利落实既定计划。

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托卡耶夫指出，哈萨克斯坦已形成良好的营商和投资环境，不仅为韩国大型企业，也为中小企业开展业务创造了有利条件。

- 哈韩两国政府正在为此采取必要措施。两国政府间经贸和科技合作委员会以及企业家理事会目前均有效运作，同时双方也已形成必要的法律基础。- 总统说。

托卡耶夫还感谢韩圣淑出席哈韩工商界圆桌会议，并表示，相信活动期间签署的协议将进一步拓展双边合作领域。

他特别强调了即将同韩国总统李在明举行会谈的重要意义，认为这将开启哈韩关系历史上的新阶段。

谈及下一步政府间合作重点时，托卡耶夫提出，应推动双边贸易额实现翻番。

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- 当前的重要任务之一，是将双边贸易额提高一倍。为此，不仅要扩大贸易规模，还要优化贸易结构，增加高附加值商品种类。因此，我认为有必要制定《2027—2030年哈萨克斯坦与韩国经贸和投资合作综合规划》。同时，还应制定单独的产业合作路线图，将本地化生产以及面向第三方市场出口等最具潜力的项目纳入其中。- 总统说。

托卡耶夫重申，哈萨克斯坦将继续致力于全面加强同韩国的伙伴关系。

韩圣淑表示，韩国高度期待进一步深化两国关系。

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- 正如您所指出的，哈萨克斯坦是韩国在中亚最大的贸易和投资伙伴。希望借助此次峰会，两国特别是在经济和能源供应链领域的合作能够进一步加快发展。我们也认为，韩国可以成为哈萨克斯坦推进阿拉套（Alatau City）新城项目的重要合作伙伴。- 她说。

她指出，除了经济合作外，快速发展的文化人文交流以及两国人员往来增加，也正在为双边关系注入新的动力。

会谈期间，双方还讨论了交通物流、关键矿产、汽车制造、数字化、人工智能和医疗等领域联合项目的实施计划。