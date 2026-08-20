托卡耶夫总统会见联合国志愿人员组织全球执行协调员

会谈中，托卡耶夫总统对库巴诺夫一直以来对哈萨克斯坦志愿活动的支持，以及参与在阿斯塔纳举行的独联体志愿论坛表示感谢。

总统指出，哈萨克斯坦高度重视志愿服务运动的发展。此外，哈萨克斯坦提议将2026年定为“国际可持续发展志愿服务年”，并得到了联合国大会的支持，这便是最好的证明。

- 我们从国家政策的角度将志愿服务视为真正爱国主义和国家对青年支持的一种体现。在我的倡议下，志愿服务的原则被纳入新宪法。正是在新宪法中，鼓励志愿服务首次被写入宪法。-托卡耶夫说。

国家元首指出，作为国际志愿者年的一部分，哈萨克斯坦正在举办一千多项活动，全国志愿者人数已接近30万人。

值得一提的是，一项关于2030年前志愿服务运动发展规划正在制定中。数字志愿者护照正在推出，国家支持机制和区域基础设施也在不断完善。

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托利·库巴诺夫指出，哈萨克斯坦与联合国志愿人员计划开展了高度合作，并在国际志愿人员年框架内开展了联合工作，并感谢哈萨克斯坦总统对促进志愿运动的关注。

- 哈萨克斯坦是一个独特的国家，在志愿服务领域取得了巨大成就。哈萨克斯坦提出的“世界志愿者年”倡议得到了60多个国家的支持。贵国正在引领全球潮流。哈萨克斯坦的公益活动，例如“清洁哈萨克斯坦”，在许多国家引起了广泛关注。-他说。

最后，托卡耶夫授予联合国志愿人员组织全球执行协调员托利·库巴诺夫二级友谊勋章，以表彰他对哈萨克斯坦志愿服务事业发展做出的重大贡献。