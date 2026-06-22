哈萨克斯坦议会代表团赴布列斯特纪念卫国战争爆发85周年

来自白俄罗斯、俄罗斯、乌兹别克斯坦、缅甸、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、越南、塞尔维亚、委内瑞拉、古巴、中国、蒙古国及老挝等国的议会代表团及外交使节出席了论坛。论坛举办地布列斯特，正是1941年6月纳粹德国发动突然袭击的首个受攻击城市。

Фото: Мәжіліс

在论坛全体会议上，霍沙诺夫指出，6月22日不仅是一个象征残酷战争爆发的纪念日，更是一个回望历史、缅怀为后世赢得和平而作出巨大牺牲的先烈的重要时刻。他特别提及二战初期最为惨烈的战斗之一——布列斯特要塞保卫战中，哈萨克斯坦士兵所展现出的英勇事迹。

—保卫布列斯特要塞的战士来自苏联各地。在当时驻扎布列斯特的约七千名军人中，近一千名来自哈萨克斯坦。他们几乎全部壮烈牺牲。在当今世界面临新挑战的背景下，我们共同的责任是守护历史记忆，并将其传承给年轻一代。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在去年阿斯塔纳举行的阅兵式上强调，维护历史真相至关重要，因为不了解真相，就无法真正理解和平的价值。铭记这些共同的英雄事迹，将继续成为各国人民之间友谊、相互尊重与合作的重要基石，-霍沙诺夫表示。

他在发言中特别提到哈萨克斯坦历史学家在挖掘、核实并还原在白俄罗斯牺牲的哈萨克斯坦将士姓名方面所做的大量工作，并列举了多位在布列斯特保卫战中留下姓名的英雄人物。

霍沙诺夫还专门提及哈萨克斯坦游击队员的英勇贡献。在白俄罗斯65个游击队旅和分队中，有超过1500名哈萨克斯坦人参与战斗，其中包括传奇游击队指挥官阿迪·沙里波夫，他的名字至今仍被用于命名明斯克的一条街道。

—据历史学家研究，超过12万名哈萨克斯坦人参与了白俄罗斯解放战役。其中每五人就有一人长眠于此。为表彰他们在白俄罗斯土地上展现出的英勇精神，共有84名哈萨克斯坦战士被授予“苏联英雄”称号。苏联英雄哈孜别克·努尔詹诺夫和孙岱特卡里·耶斯卡利耶夫的名字，也永远留在了白俄罗斯的土地上。我们衷心感谢白俄罗斯人民及其国家领导人对牺牲英雄的珍视与纪念，霍沙诺夫说道。

他还回顾了哈萨克斯坦在保障前线物资供应方面作出的巨大贡献，包括石油产品、燃料、煤炭、铅、服装、鞋类以及粮食等物资。在战争期间，哈萨克斯坦接纳了超过50万名疏散人员，其中包括11万多名白俄罗斯居民。此外，还有111所孤儿院被转移至哈萨克斯坦境内，安置了来自受战争影响各共和国的1.3万名儿童。霍沙诺夫强调，这种关怀与团结，构成了两国人民之间重要的人文典范。

Фото: пресс-служба Мажилиса

访问期间，马吉利斯代表团还参加了在布列斯特要塞举行的纪念活动。议员们向“英雄布列斯特要塞”纪念综合体敬献花圈，并在要塞驻军墓地纪念大道上悼念缅怀牺牲的哈萨克斯坦战士。

在参观布列斯特要塞博物馆时，霍沙诺夫代表哈萨克斯坦议会向博物馆赠送了二战英雄、哈萨克斯坦女飞行员希瓦兹·多斯帕诺娃的雕像。她曾作为第588夜间轰炸机航空团（“暗夜女巫”）成员，参加南部战线、北高加索、乌克兰、白俄罗斯及波兰等地的军事行动。