托卡耶夫总统会见国际原子能机构总干事

会谈中，双方就双边合作前景，以及当前全球议程中关于确保核安全的问题进行了讨论。

总统指出，哈萨克斯坦高度重视与国际原子能机构的长期伙伴关系，并在拉斐尔·格罗西的领导下，该组织为加强核安全与和平利用原子能做出了贡献。

- 您于2023年4月首次访问哈萨克斯坦，为双边关系发展注入了新的动力。我相信，我们在核裁军和防止大规模杀伤性武器扩散问题上的立场是相似的。然而，世界形势正变得非常严峻。这就要求我们携手合作，共同寻求解决全球性问题的途径。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统对签署截至2036年深化与国际原子能机构合作路线图，以及核医学和科学发展领域的若干文件表示欢迎。

Фото: Акорда

国际原子能机构总干事高度赞赏哈萨克斯坦为加强世界核安全和不扩散机制所采取的行动。他还强调了托卡耶夫总统在全球享有的声誉，以及他在促进核安全、对话和多边合作方面发挥的持续作用。

拉斐尔·格罗西祝贺哈萨克斯坦通过全民公投决定建设核电站，从而启动了核能发展计划的实施。

国家元首表示，哈萨克斯坦将继续致力于加入旨在加强核安全和国家间互信的全球努力。

与此同时，托卡耶夫重申，只要达成适当的国际协议，哈萨克斯坦愿本着诚意参与解决伊朗核计划问题。

国际原子能机构总干事指出哈萨克斯坦在加强全球核安全方面的重要性和作用，并对哈萨克斯坦的这项良好倡议表示支持。他同时还强调，哈萨克斯坦拥有落实相关协议所需的政治权威、基础设施以及科技基础。

托卡耶夫总统还祝愿联合国秘书长候选人拉斐尔·格罗西取得成功。

最后，托卡耶夫授予拉斐尔·格罗西一级“友谊”勋章，以表彰他为加强哈萨克斯坦与国际原子能机构之间的合作所作出的重大贡献。