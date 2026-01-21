中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    20:23, 21 一月 2026 | GMT +5

    欧洲委员会议会通过宣言 支持哈萨克斯坦民主改革

    哈萨克国际通讯社讯）据外交部新闻处消息，欧洲委员会的议会分支——欧洲委员会议会（PACE）日前通过一份题为《支持哈萨克斯坦民主改革及地区领导力》的书面宣言。

    欧洲委员会议会通过宣言 支持哈萨克斯坦民主改革
    Photo credit: gov.kz

    该文件由英国资深议员、欧洲自由派与民主派联盟党成员迈克尔·赫尔曼发起，并获得来自不同政治派别的21名欧洲委员会议会议员联署。宣言高度评价哈萨克斯坦在推进全面民主改革方面展现出的坚定政治意愿，并指出哈方在民主治理、人权保障和法治建设领域的地区领导作用正不断增强。

    宣言明确表示支持哈萨克斯坦政治领导层推动民主转型的一系列关键举措，包括宪法和立法层面的深度改革，以及废除死刑等具有里程碑意义的法律实践。

    此外，文件还重点关注哈萨克斯坦与欧洲委员会在司法体系改革、反腐败、促进人权以及完善民主制度等领域的务实合作。宣言指出，上述合作已取得积极成果，并进一步巩固了哈萨克斯坦作为地区民主发展示范国家的地位。

    书面宣言呼吁国际社会继续支持哈萨克斯坦正在推进的民主化进程，并在民主、人权和法治等共同价值基础上，持续拓展和深化双方伙伴关系。

    【编译：阿遥】

    编译
