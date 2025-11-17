托卡耶夫总统会见爱沙尼亚总统

- 当然，有一些障碍，但这些障碍是可以克服的。有时我们并没有意识到，一些问题其实很容易解决。双方企业代表已经在探讨业务合作事宜，并计划举行多次会谈。我们将签署谅解备忘录，并实施一系列合作项目。因此，我对我们的未来充满信心。我希望我们建立的新联系能够有助于加强彼此间的合作。当然，世界地缘政治局势动荡不安，但我们必须携手解决所有问题。您提到了联合国，这是一个非常重要的组织。该组织需要进行一些改革，以尽可能减少世界上的冲突和战争。-阿拉尔·卡里斯说。