17:14, 17 11月 2025 | GMT +5
托卡耶夫总统会见爱沙尼亚总统
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在总统府与到访的爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯举行会晤。
- 总统先生，我非常高兴地欢迎您对我国进行国事访问。爱沙尼亚是哈萨克斯坦重要的战略伙伴之一。我们尊重爱沙尼亚人民的历史、传统和文化。两国关系发展迅速，目前不存在任何悬而未决的问题。然而，我们双方的合作潜力巨大，我们必须继续推进这一合作。我相信您的来访将为两国合作和友好关系注入新的动力。我们知道贸易领域存在诸多障碍，但双方正朝着这个方向共同努力。哈萨克斯坦计划利用爱沙尼亚的海港，并扩大贸易量。我们也希望在包括联合国、联合国安理会等在内的国际组织框架内发展建设性合作。我希望此次访问也能促进我们两国文化交流的进一步发展。-托卡耶夫总统说。
爱沙尼亚总统指出，两国之间建立了良好的合作关系。
- 当然，有一些障碍，但这些障碍是可以克服的。有时我们并没有意识到，一些问题其实很容易解决。双方企业代表已经在探讨业务合作事宜，并计划举行多次会谈。我们将签署谅解备忘录，并实施一系列合作项目。因此，我对我们的未来充满信心。我希望我们建立的新联系能够有助于加强彼此间的合作。当然，世界地缘政治局势动荡不安，但我们必须携手解决所有问题。您提到了联合国，这是一个非常重要的组织。该组织需要进行一些改革，以尽可能减少世界上的冲突和战争。-阿拉尔·卡里斯说。
据此前报道，11月17—19日，爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对阿斯塔纳进行国事访问。
17日下午，托卡耶夫总统在总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对哈萨克斯坦进行国事访问。
【编译：小穆】