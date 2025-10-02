托卡耶夫会见阿联酋AI部长与G42高管 探讨深化人工智能合作

会谈聚焦于哈萨克斯坦与阿联酋在人工智能领域的合作前景。托卡耶夫总统指出，阿联酋在AI技术应用与发展方面处于全球领先地位。他回顾了双方通过联合努力在IT领域成功实施的多项重要项目，并表达了进一步深化伙伴关系的意愿。

托卡耶夫分享了哈萨克斯坦计划建立专注于人工智能并以科研与开发为核心的大学的构想，并表示阿联酋创建全球首个人工智能大学的经验对哈萨克斯坦具有重要借鉴意义。

Фото: Ақорда

双方特别讨论了“智慧城市”联合项目。目前，该项目正按既定计划稳步推进。总统强调，这一项目将为两国双边合作开启重要新篇章。

会谈期间，双方还就其他潜在合作领域交换了意见，旨在通过技术创新与知识共享推动两国关系迈上新台阶。

【编译：木合塔尔·木拉提】