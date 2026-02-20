托卡耶夫总统会见Ashmore集团首席执行官

会谈中，总统听取了有关在哈萨克斯坦建设国际医疗中心计划的汇报。该项目由Ashmore Healthcare International与“萨姆鲁克-卡泽纳”投资公司共同推进，拟引入全球知名医疗运营机构Mount Sinai Health System参与运营管理。

据介绍，项目旨在在哈萨克斯坦打造符合国际标准的高端医疗机构，提升本国医疗服务质量与专业水平。托卡耶夫表示，政府愿为这一具有战略意义的重要项目提供全方位支持，确保其顺利实施。

马克·库姆布斯指出，哈萨克斯坦经济在多个战略性领域具备广阔合作潜力。他强调，公司对加强与哈方在关键行业的投资协作充满信心。

双方还就“开放式投资伙伴关系”框架下的合作前景交换意见。该计划重点聚焦经济优先领域及高技术产业发展，旨在通过引入国际资本和先进管理经验，推动产业升级与结构优化。

【编译：达娜】