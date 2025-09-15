15:50, 15 9月 2025 | GMT +5
托卡耶夫总统会见伊斯兰世界联盟秘书长
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日会见为出席第八届世界和传统宗教领袖大会访问阿斯塔纳的伊斯兰世界联盟秘书长谢赫·穆罕默德·阿卜杜勒卡里姆·阿勒-伊萨。
会谈中，总统向该组织负责人对我国发展宗教间对话的倡议提供的支持，并为弘扬和平与和谐理念做出的重大贡献表示感谢。
托卡耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视在国内和外交政策中维护宗教间和文化间的和谐。总统指出，已连续举办22年的世界和传统宗教领袖大会就是这一理念的鲜明体现。他还强调，在各方共同努力下，哈萨克斯坦的倡议将对加强全球安全与稳定产生重大影响。
此外，国家元首表示相信哈萨克斯坦与沙特阿拉伯王国之间的合作将进一步加强。
伊斯兰世界联盟秘书长高度评价在阿斯塔纳召开的世界和传统宗教领袖大会作为交流意见、弘扬人文价值观的独特平台，并祝愿哈萨克斯坦继续发展繁荣。
最后，国家元首授予谢赫·穆罕默德·阿卜杜勒卡里姆·阿勒-伊萨一级“友谊”勋章，以表彰其为加强世界宗教间和谐、弘扬伊斯兰文明所做出的重大贡献。
【编译：小穆】