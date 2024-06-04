哈萨克斯坦总统会见埃及参议院议长

托卡耶夫总统欢迎埃及参议院议长的到访，并表示他的此次访问将为双边议会间合作关系的加强带来新的动力。

-我们与阿拉伯国家中，首先与埃及建立了外交关系。当今，埃及是哈萨克斯坦在伊斯兰和阿拉伯世界的主要合作伙伴之一。两国之间建立了建设性的政治对话，签署了一系列双边协议。我们有意继续保持这一趋势，进一步加强双边合作。经贸合作应成为双边合作的主要方向。两国的潜力完全足以做到这一点。-总统说。

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阿卜杜勒·瓦哈卜·拉泽克向托卡耶夫总统转达了埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西的热情问候。

-我们有意进一步加强两国之间的合作，其中包括议会间的合作关系。我相信，这是有效实现我们目标的正确步骤。埃及人对哈萨克斯坦有着特殊的尊重和兴趣。有许多共同点将两国联系在一起。相信，不久的将来双方都会采取有效措施。-埃及参议院议长说。

会谈中，双方就推动两国议会间合作发展，以及加强经贸和人文领域合作问题进行了讨论。

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托卡耶夫总统邀请埃及企业积极参与交通物流、旅游和数字化领域的联合投资项目。此外，哈萨克斯坦总统向埃及政府就修复拜巴尔斯苏丹清真寺提供的支持表示感谢。

双方还就两国在国际组织框架下的相互协作问题，以及国际议程热点问题深入交换了意见。

最后，托卡耶夫总统向埃及总统塞西致以了热情问候。

【编译：小穆】