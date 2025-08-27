霍沙诺夫会见塔吉克斯坦马吉利西·米利议长

霍沙诺夫对塔吉克斯坦议会代表团的来访表示欢迎，祝贺塔吉克斯坦成功举行议会选举，并祝贺鲁斯塔姆·埃莫马利再次当选塔吉克斯坦马吉利西·米利议长。

- 我们两国之间有着数百年的兄弟情谊、友谊与合作。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙的定期会晤，为双边合作的发展提供了特殊的动力。如今，我们的关系正上升到最高水平——盟友。为此，两国议会肩负着为落实两国领导人达成的所有协议以及加强两国人民友谊奠定坚实的法律基础的重任。-他说。

双方探讨了进一步发展和加强议会间关系的前景，并特别关注了在多边论坛上的合作，以及友好小组内的互动。双方还提出了一些与深化立法领域经验交流相关的问题。

Фото: Ж. Жұмабеков

会谈中，双方还特别关注了数字创新的发展。霍沙诺夫表示，议员们愿意分享该领域的经验。他同时指出，哈萨克斯坦在联合国电子政务发展指数中位居前列（排名第24位）。目前，哈国90%以上的公共服务都通过线上提供。议会正在积极制定《人工智能法》和《数字法典》草案。

塔吉克斯坦议会议员们也对哈萨克斯坦的社会改革表示关注。霍沙诺夫指出，2019年通过的《教师地位法》显著提高了教师的社会地位，国家元首提出的提高教师社会权威的任务正在进一步落实。

Фото: Ж. Жұмабеков

鲁斯塔姆·埃莫马利对哈方热情接待表示感谢，并指出议会间合作在当前发挥着特殊作用。

- 发展与哈萨克斯坦的双边关系是塔吉克斯坦外交政策的优先事项之一。这一关系建立在相互理解、尊重、信任以及对创造性伙伴关系的渴望等古老传统之上。此外，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦议会之间的关系堪称议会间有效合作的典范。令人欣慰的是，两国议会间合作逐年拓展。-他说。

鲁斯塔姆·埃莫马利还指出，两国在经贸往来、投资活动、创新、农业和文化等领域的合作潜力巨大。

最后，双方表示相信，此次正式访问将成为加强两国和两国人民关系的又一具体举措。

【编译：小穆】