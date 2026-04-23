会见欧安组织秘书长 国家元首强调深化多领域合作

托卡耶夫感谢西尼尔利奥卢积极参与区域生态峰会，并指出，该平台旨在推动中亚及周边地区共同寻找解决生态问题的途径。

双方表示愿在可持续发展、气候稳定、水资源高效管理以及拓展经贸联系等领域进一步深化合作。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦愿在欧安组织三大维度框架下加强合作，并指出双方伙伴关系建立在2010年欧安组织阿斯塔纳峰会通过的《阿斯塔纳宣言》原则基础之上。

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总统还指出，人权、民主和法治是我国国家发展的优先方向。他表示，哈萨克斯坦正在推进一项旨在建设“公正的哈萨克斯坦”的大规模政治与制度改革计划。

托卡耶夫表示，近期举行的全民公投以及新宪法的通过，是国家政治体系更新的重要阶段。相关改革旨在加强法治、提升国家机构问责性，并构建更加稳定高效的治理模式。

西尼尔利奥卢对受邀出席区域生态峰会表示感谢，并高度评价哈萨克斯坦在推动中亚及更广泛地区气候与生态议程中的作用。他还指出，哈萨克斯坦为欧安组织工作作出了重要贡献。

双方还就区域及国际议程中的热点问题交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】