哈萨克斯坦总统会见集安组织成员国议会议长

哈萨克斯坦总统欢迎集安组织成员国议会议长的到访。此外，托卡耶夫总统表示支持俄罗斯提出的关于明确集安组织成员国议会大会地位的建议，并呼吁其他成员国代表团支持该倡议。

托卡耶夫指出，议会间对话在加强国家间合作关系发挥重要作用。

-今天的会议是在国际局势极其紧张的情况下举行。随着地缘政治冲突升级，地区安全威胁范围也发生显著变化。世界冲突已达到危险程度。中东局势尤其令人担忧。加沙地带每天都有数百人死伤，其中包括普通公民、妇女和儿童。超过一百万平民处于危险之中。所有主要国际组织都称巴勒斯坦的人道主义局势严峻。事实上，灾难性的情况即将达到极限。-总统说。

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托卡耶夫总统重申，哈萨克斯坦绝不会偏离自己的立场。他表示，解决长期冲突的唯一办法是在“两国方案”的基础上建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。与此同时，哈萨克斯坦总统欢迎联合国大会今年5月10日通过的承认巴勒斯坦成为联合国成员的决议。

讲话中，哈萨克斯坦总统着重关注了阿富汗局势。他认为，积极推动阿富汗参与地区间关系是当前时期的战略任务之一。

-哈萨克斯坦已把塔利班政权从恐怖组织名单中删除了。因为与当前的阿富汗发展贸易和经济合作很重要，而且我们认为现行政权将是一个长期因素。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，集安组织成员国之间应该在这个问题上达成共同商定的立场，并呼吁支持哈萨克斯坦在阿拉木图成立中亚和阿富汗可持续发展区域中心的倡议。

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考虑到需要完善应对现代挑战体系的需要，托卡耶夫提议将集安组织的工作重点放在成员国最相关和最需要的法定工作领域。他表示，这是哈萨克斯坦履行轮值主席国期间的优先工作方向。

具体来说，总统认为，有必要采取有效措施打击恐怖主义威胁，确保集安组织成员国公民的安全。

集安组织集体安全部队的战备水平应始终处于高水平。哈萨克斯坦总统称，这是另一个重要的优先事项。

-作为该组织的轮值主席，我们高度重视及时开展联合活动，以加强集安组织管理机构及其部队和装备结构的行动和军事准备。我们正在积极筹备今年秋季在哈萨克斯坦举行的“牢不可破的兄弟情谊-2024”和“岩石-2024”联合军演。-他说。

托卡耶夫总统还指出，预防紧急情况和消除其后果方面的合作是哈萨克斯坦在担任轮值主席国期间的另一个优先方向。

-从我我国的洪水情况可见，自然灾害的危险性有多大。哈萨克斯坦受到了严重的影响。我想借此机会，向洪涝灾害期间对我国提供支持的各国表示感谢。-他说。

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托卡耶夫表示，哈萨克斯坦有意在担任集安组织轮值主席国框架下加强与旨在保障安全的国际组织和机构之间的合作。

-我们认为，扩大与联合国、独联体和上合组织各部门机构之间的合作非常重要。今年1月，集安组织秘书处与独联体反恐中心签署合作备忘录。我们对此表示欢迎。-总统说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦正在进行的改革旨在实现社会所有领域的系统性现代化，包括政治、经济和意识形态。

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托卡耶夫谈到经济发展时表示，我国国内生产总值达到了2650亿美元。

-2023年，哈萨克斯坦吸引外商直接投资超过230亿美元，国际储备已达到1000亿美元。据国际货币基金组织预测，今年哈萨克斯坦人均国内生产总值将增长13%，达到150亿美元左右。近日，我签署通过确保企业自由和竞争发展、减少国家在经济中的份额并降低企业成本，为经济自由化奠定基础的法案。由于经济活动领域刑事犯罪的非刑事化，对企业权利和合法利益的保护显着增强。-他说。

托卡耶夫总统称，他对集安组织成员国之间的相互贸易水平发展表示满意。

-去年，哈萨克斯坦和俄罗斯之间的贸易额达到了260亿美元。而与吉尔吉斯斯坦之间的贸易量为10.571亿美元、与塔吉克斯坦之间的贸易量为10.130亿美元，而与白俄罗斯之间的相互贸易额达到了9.12亿美元。-他说。

哈萨克斯坦总统最后表示，集安组织议会大会会议为促进和相互协调各国国家立法工作作出了重大贡献。他还表示，相信大会即将通过的文件将有助于集安组织的进一步发展。

会谈中，集安组织成员国议会大会主席、俄罗斯联邦会议国家杜马主席维亚切斯拉夫•沃洛金，以及白俄罗斯国民议会议长伊戈尔·谢尔盖延科和塔吉克斯坦马吉利西·米利（议会上院）议长鲁斯塔姆·埃莫马利发表了讲话。

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【编译：小穆】