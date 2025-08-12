托卡耶夫总统会见世界跆拳道联合会主席赵正源

总统表示，跆拳道不仅是一项奥运会竞技运动，更是一种以和谐、纪律与相互尊重为核心理念的体育文化，连接着全球数以百万计的爱好者。

托卡耶夫强调，即将在首都举行的G1级别“2025年哈萨克斯坦公开赛”国际积分赛，将为本国运动员提升专业水平、交流竞技经验，以及增强国家联合会的竞争力提供重要平台。他相信，通过双方共同努力，跆拳道在哈萨克斯坦的影响力将不断提升，也将进一步促进各国人民之间的友好交流。

赵正源主席对托卡耶夫总统的热情接待，以及长期以来对跆拳道在哈萨克斯坦发展的支持表示感谢。他高度评价了即将举行的赛事的筹备工作和该运动在哈萨克斯坦的受欢迎程度，并对哈萨克运动员在国际赛场取得的成绩给予肯定。

会谈结束时，托卡耶夫总统感谢赵正源在推动全球跆拳道发展方面作出的突出贡献，授予其二级“友谊”勋章。作为特别敬意的象征，赵正源主席向托卡耶夫总统赠送了九段黑带。

此外，总统还在训练板上签名，并应赵正源的请求，按照跆拳道传统亲手将其劈断。

Фото: Ақорда

【编译：达娜】