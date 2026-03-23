托卡耶夫会见阿联酋大使 重申愿为中东和平谈判提供平台

会见中，托卡耶夫强调，哈萨克斯坦致力于发展与阿联酋的友好兄弟关系，并愿在符合双方利益的多个领域进一步加强合作。托卡耶夫总统指出，两国在国际议程重大问题上的立场高度一致。

托卡耶夫对当前中东局势表示关切，特别是针对伊朗方面轰炸阿联酋领土的报道表达了忧虑。

国家元首回顾称，哈萨克斯坦是首批对针对阿联酋民用基础设施的军事袭击表示谴责的国家之一，他在此前与阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬通电话时已明确表达了这一立场。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦坚决反对中东军事行动波及中立国家。他表示，哈方呼吁各方保持克制，避免事态升级，切勿侵犯与此类武装冲突无关的阿联酋及海湾国家的领土主权与完整，并敦促各方通过政治外交途径解决冲突。

托卡耶夫重申，如有需要，哈萨克斯坦愿为举行和平谈判提供平台。

阿里基大使对托卡耶夫总统表示感谢，感谢哈萨克斯坦坚定捍卫《联合国宪章》原则，并对阿联酋及海湾阿拉伯国家合作委员会所有成员国的主权、领土完整与安全给予高度尊重。

【编译：阿遥】