中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:21, 08 一月 2026 | GMT +5

    斯卡利亚尔会见信发集团高层 商讨巴甫洛达尔州工业园项目

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，8日，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔与信发集团副董事长赵廷勇举行会谈。双方就计划在哈萨克斯坦境内投资建设现代化工业园区的合作前景及项目落地实施方案进行了深入探讨。

    斯卡利亚尔会见信发集团高层 商讨巴甫洛达尔州工业园项目
    Фото: primeminister.kz

    信发集团是一家总部位于新加坡的跨国企业，也是全球领先的多元化工业控股集团之一，业务涵盖能源、铝业、化工、环保建筑以及农业科技等多个领域。自1972年成立以来，该集团在多项核心生产领域长期保持全球竞争优势。

    根据初步设想，该全周期大型工业园区拟选址巴甫洛达尔州，重点围绕煤炭、铝土矿、铜、氟石和石灰石等资源开展深加工，推动高附加值产品生产。项目规划包括建设铝和铜冶炼厂，配套发展涵盖可再生能源在内的能源基础设施，并布局苏打粉、碳材料及环保建筑材料等生产项目。初步估算显示，项目总投资规模约为150亿美元，园区占地面积将超过3000公顷。

    赵廷勇在会谈中表示，信发集团此前已对哈萨克斯坦的资源储备情况进行了系统评估，其中包括铝土矿、煤炭及铜矿资源。从构建完整深加工产业链、提升产品附加值的角度来看，集团对哈萨克斯坦的工业发展潜力持积极看法。

    斯卡利亚尔指出，吸引战略性投资、推动技术密集型产业发展是哈萨克斯坦国家经济政策的重点方向。为此，政府已建立起较为完善的法律和制度保障体系，为大型投资项目提供稳定、可预期的营商环境，并致力于同国际工业龙头企业发展长期伙伴关系。

    会谈结束时，双方一致表示，将继续就项目细化方案、产业协同以及长期投资合作等问题保持密切沟通。

    【编译：阿遥】

    标签:
    矿产 投资 哈萨克斯坦与中国 政府 工业
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读