斯卡利亚尔会见信发集团高层 商讨巴甫洛达尔州工业园项目

信发集团是一家总部位于新加坡的跨国企业，也是全球领先的多元化工业控股集团之一，业务涵盖能源、铝业、化工、环保建筑以及农业科技等多个领域。自1972年成立以来，该集团在多项核心生产领域长期保持全球竞争优势。

根据初步设想，该全周期大型工业园区拟选址巴甫洛达尔州，重点围绕煤炭、铝土矿、铜、氟石和石灰石等资源开展深加工，推动高附加值产品生产。项目规划包括建设铝和铜冶炼厂，配套发展涵盖可再生能源在内的能源基础设施，并布局苏打粉、碳材料及环保建筑材料等生产项目。初步估算显示，项目总投资规模约为150亿美元，园区占地面积将超过3000公顷。

赵廷勇在会谈中表示，信发集团此前已对哈萨克斯坦的资源储备情况进行了系统评估，其中包括铝土矿、煤炭及铜矿资源。从构建完整深加工产业链、提升产品附加值的角度来看，集团对哈萨克斯坦的工业发展潜力持积极看法。

斯卡利亚尔指出，吸引战略性投资、推动技术密集型产业发展是哈萨克斯坦国家经济政策的重点方向。为此，政府已建立起较为完善的法律和制度保障体系，为大型投资项目提供稳定、可预期的营商环境，并致力于同国际工业龙头企业发展长期伙伴关系。

会谈结束时，双方一致表示，将继续就项目细化方案、产业协同以及长期投资合作等问题保持密切沟通。

【编译：阿遥】