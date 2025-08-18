托卡耶夫总统会见乌兹别克斯坦最高会议参议院主席

会谈中，从发展议会间关系的角度讨论了哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦战略伙伴关系和同盟关系的热点问题。

托卡耶夫总统欢迎坦齐拉·纳尔巴耶娃的到访，并指出，她对阿斯塔纳的访问证实了哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间战略合作关系的良好发展。

国家元首高度评价勒乌兹别克斯坦最高会议参议院主席为加强两国人民友好睦邻关系所做出的贡献。

- 您的访问对于加强我们两国友好关系至关重要。我们尤其重视发展与兄弟国家乌兹别克斯坦的合作。我们认为，这是维护中亚地区稳定与安全的重要因素。两国融合越紧密、越成功，整个地区的局势就越和平。您的访问将对拓展两国议会关系发挥真正重要的作用。-托卡耶夫总统说。

纳尔巴耶娃则感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，并转达了乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的问候。

- 我们的总统向您致以最诚挚的问候，并祝愿贵国成功实现目标。他表示，所有达成的协议均由他亲自监督。我们总统的整个团队，包括议会，都将不懈努力，确保协议得以落实，并取得具体成果。正如您所说，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦是彼此最紧密、最可靠的伙伴。-她说。

双方还就进一步发展议会间外交，以及贸易、经济和投资合作的问题进行了讨论，并着重关注了加强人文领域相互合作。

最后，托卡耶夫总统向乌兹别克斯坦总统致以了热情的问候。

会谈结束后，哈萨克斯坦总统向乌兹别克斯坦最高会议参议院主席授予二级“友谊”勋章，以表彰她为深化两国战略伙伴关系所做出的贡献。

【编译：小穆】