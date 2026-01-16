维塔利·汗：议会改革将加强选民对议员的问责机制

专家指出，将议会改为一院制的提议公布得正是时候。

- 现行的两院制议会制度是联邦制国家的典型特征。然而，即便在联邦制国家，上议院通常也代表某些社会群体的意愿。在这种情况下，上议院的权力受到限制，而下议院则代表所有社会群体的代表。因此，将议会制度从两院制改为一院制，能够建立选民与其代表之间的直接联系，并加强议员对人民的问责。议会制度所促进的利益分化本质上是地域性的。因此，矛盾需要通过辩证的方式，以达成共识的方式加以解决。-他说。

据他介绍，各政治派别直接对选民负责，选民的意愿不会通过特定社会群体的代表进行过滤。

- 因此，即将进行的议会改革将是加强真正代表性、权力分立，以及议员问责制的重要一步。-他说。

专家认为，哈萨克斯坦议会制度的发展可以分为四个主要且关键的阶段。第一阶段是1993年至1995年，与第一届议会机构（两院制）的建立有关。第二阶段是2007年，旨在通过比例代表制选举制度加强议会的作用。第三阶段是2017年，即总统和议会之间权力重新分配的阶段。第四阶段是2022年，在此阶段，决定恢复多数制，引入混合选举，并简化政党注册程序。

- 这些阶段展现了哈萨克斯坦议会制度的演进发展历程，即我们已经从形式主义走向了开放模式。向一院制议会的过渡是国家元首发起的宪法改革的必然延续。此前的改革完全旨在为落实宪法赋予的公民权利和自由提供制度支持。与此同时，人权事务专员获得了宪法地位。检察院也首次获得了全面的宪法依据。在此基础上，我们启动了保护和发展商业以及维护公共活动各领域法治的有效机制。- 维塔利·汗说。

执法机构学院教授表示，宪法委员会改组为宪法法院。专家认为，此举拉近了宪法司法机构与普通民众的距离，并为建立一院制议会奠定了基础。

- 总体而言，宪法法院已成为有效且可靠的宪法监督机制。-他说。

【编译：小穆】