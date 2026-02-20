托卡耶夫总统会见波音公司高管

总统指出，哈萨克斯坦本土航空企业——阿斯塔纳航空公司（Air Astana）、SCAT以及Vietjet Qazaqstan，正积极推动与波音在航空领域的重点合作项目，为国家航空运输体系发展注入新动能。

托卡耶夫特别欢迎阿斯塔纳航空公司与波音就飞机交付达成协议。据介绍，为开通哈美之间的直飞航线，哈方计划在今年年底前引进波音787-9“梦想客机”宽体客机。这将显著提升哈萨克斯坦远程国际航线的运营能力，并强化其在欧亚空中交通网络中的枢纽地位。

此外，SCAT航空公司也计划追加采购波音客机。双方还探讨了在合作框架下，于奇姆肯特机场设立首个飞机技术维护与维修中心的可行性。这一项目一旦落地，将提升本国航空维修保障能力，减少对境外技术支持的依赖。

Фото: Акорда

杰夫·肖基在会谈中介绍了公司在数字化转型方面的战略规划，并高度评价哈萨克斯坦的交通与过境潜力。他指出，在航空货运领域，双方具备开展更高水平合作的广阔空间。

会谈期间，双方还就航空专业人才培养体系建设，以及货运飞机机队扩充等议题交换了意见。此次会晤被视为深化哈美航空产业合作、拓展民用航空市场空间的重要一步。

【编译：达娜】