托卡耶夫会见韩国总统秘书室室长姜勋植

托卡耶夫在会谈中指出，韩国是哈萨克斯坦重要的战略伙伴之一，并高度评价两国双边合作近年来保持的积极发展势头。

总统表示，哈萨克斯坦始终对韩国人民怀有友好情谊，并高度重视韩国取得的发展成就。阿斯塔纳方面愿继续推动两国扩大版战略伙伴关系不断走深走实。

托卡耶夫还特别强调，姜勋植此次以韩国总统特使身份访哈具有重要意义，并请其转达对韩国总统李在明的诚挚问候。

托卡耶夫表示：

“此次访问对于进一步巩固哈韩合作具有重要意义。相信通过双方共同努力，两国合作关系将持续向前发展。”

Фото: Акорда

姜勋植则对哈方的热情接待表示感谢，并转达了韩国总统李在明就哈萨克斯坦新宪法全民公投顺利举行所致的祝贺。

他表示，韩国高度重视通过加强经贸与投资联系、推动各领域联合项目落地，进一步将韩哈关系提升到新的水平。

会谈中，双方还就双边议程中的多项重点议题交换意见，包括在当前全球市场面临挑战背景下，进一步拓展能源、交通和物流等领域合作的可能性。

会谈结束时，姜勋植转达了韩国总统李在明对托卡耶夫的正式邀请，邀请其访问韩国，并出席将于今年9月在首尔举行的“韩国—中亚”峰会。

托卡耶夫对此表示感谢，并欣然接受邀请。他指出，即将举行的高层会谈有望为两国合作注入新的动力，同时也将进一步加强“中亚—韩国”机制下的区域合作。

【编译：达娜】