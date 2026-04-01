托卡耶夫总统会见沙特阿拉伯王国驻哈大使

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视全面加强与沙特阿拉伯的合作。

哈萨克斯坦总统指出，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特为促进两国多方面融合做出了重大贡献。

- 王储穆罕默德·本·萨勒曼是一位真正具有全球影响力的强大领导人。他为祖国发展制定的富有远见和进步的战略，以及他在加强国际稳定与安全方面发挥的作用，都值得最高的赞誉和尊重。-他说。

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托卡耶夫证实，他将邀请穆罕默德·本·萨勒曼对哈萨克斯坦进行国事访问。

费萨尔·卡塔尼表示，沙特阿拉伯致力于进一步深化与哈萨克斯坦之间的战略伙伴关系。他指出，近期签署的《促进和相互保护投资协定》以及两国间协调委员会的成立，为重振两国有效关系铺平了道路。

此外，大使代表沙特阿拉伯领导层对哈萨克斯坦总统在中东局势严峻形势下提供的全面支持表示衷心感谢。他还指出，哈萨克斯坦提出的在圣城突厥斯坦举行和平谈判的倡议具有重要意义。

托卡耶夫表示愿继续协助确保该地区的稳定、安全和可持续发展，并向沙特阿拉伯和所有海湾国家表达了美好的祝愿。

最后，哈萨克斯坦总统向两圣地监护人沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特和王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特致以最热烈的问候和敬意，并祝愿兄弟般的沙特阿拉伯人民繁荣昌盛。

【编译：小穆】