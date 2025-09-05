托卡耶夫总统会见蒙古国大呼拉尔主席

托卡耶夫欢迎达希泽格布·阿玛尔巴伊斯格楞的来访，并指出，这是他作为蒙古国国家大呼拉尔主席首次访问我国，将为加强两国关系注入新的动力。

哈萨克斯坦总统指出，自去年十月访问蒙古国以来，政府与各机构的关系得到了加强。他还表示，在最近在中国举行的上合组织峰会期间，他与蒙古国总统乌赫纳·胡拉尔苏赫进行了简短交谈。

- 蒙古国是我们在亚洲值得信赖的重要伙伴。两国之间牢固的友谊和战略伙伴关系根深蒂固。由于我们的传统和文化相似，也拥有共同的历史，我们愿意共同努力，进一步加强合作。-他说。

国家元首表示，议会外交在多方面关系发展中发挥着重要作用。同时，哈萨克斯坦有意全面加强与蒙古国之间的战略伙伴关系。

Фото: Акорда

蒙古国国家大呼拉尔主席感谢托卡耶夫总统的热情接待。

- 我相信，此次访问将翻开两国关系史上新的一页。我相信，今天的会晤将进一步加强我们两国人民之间深厚的友谊和兄弟情谊，两国人民的历史和习俗息息相关，并将拓展两国合作。加强与哈萨克斯坦的友好合作至关重要。我很高兴看到，近年来两国高层互访和会谈日益频繁。-托卡耶夫说。

会谈中，双方讨论了议会间外交、贸易和经济、跨地区和人文合作等问题。

Фото: Акорда

【编译：小穆】