托卡耶夫总统会见国际公约领导人

会谈中，托卡耶夫总统感谢各位代表参加区域环境峰会并给予支持，并表示相信他们丰富的经验将有助于推动寻求解决共同问题的具体方案。总统指出，我国高度重视国际机构为确保可持续发展和保护生物多样性所开展的活动。

国家元首表示，哈萨克斯坦倡导在区域和全球层面落实环境责任原则。他强调，新宪法将环境保护列为国家政策的基本原则之一。

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国际公约代表对国家元首高规格组织区域环​​境峰会表示感谢。他们对旨在提高民众环保意识的“清洁哈萨克斯坦”计划的实施表示支持。此外，各位贵宾还对哈萨克斯坦为应对气候和水资源问题而采取的全球性举措表示支持。

联合国副秘书长兼联合国环境规划署（环境署）执行主任英格·安德森、濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）秘书长伊冯娜·伊格拉、联合国生物多样性公约执行秘书阿斯特丽德·舒马克，以及巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约执行秘书罗尔夫·帕耶出席了会晤。

【编译：小穆】