朱曼哈林会见德国工业集团负责人 讨论铜产业深加工合作

哈方指出，发展铜工业并推进技术升级，是当前新一轮积极经济政策的重要方向之一。政府正在围绕制造业重点领域，吸引国际龙头企业和投资者参与，以推动高附加值产业发展。

数据显示，哈萨克斯坦拥有约130处铜矿床，每年铜矿石开采量约1.7亿吨，约占全球总量的4%。不过，目前约97%的铜产品仍以阴极铜、精矿及矿石等初级形态出口。

其中，大部分矿石被加工为每年约75万至80万吨铜精矿，约47万吨进一步用于阴极铜生产，其余精矿则直接出口。电线、电缆、铜箔等高端深加工产品占比不足5%。

政府认为，铜产业整体增加值仍有超过20倍的提升潜力，因此推动更高层级深加工，将成为提升国内产业附加值的重要方向。

德方对进一步研究合作方案表示兴趣，并提出可探讨将铜精矿从哈萨克斯坦运往德国，但相关物流方案仍需进一步评估。与此同时，该集团也愿研究在哈境内建设更高附加值铜加工项目，并认为生产设施应尽量靠近原料产地布局。

双方商定，在巴伊铁列克国有控股公司参与及哈萨克斯坦驻德国使馆支持下，继续研究具体合作模式。

值得一提的是，GP Günter Papenburg AG拥有160多年历史，是德国大型私营工业与建筑集团之一，业务涵盖资源开发、建材生产、建筑施工、公路铁路建设、设备贸易、物流及废弃物回收等领域，旗下拥有61家子公司。该集团曾参与阿斯塔纳—布拉拜高速公路建设。

【编译：达娜】