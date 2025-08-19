托卡耶夫总统会见国际残奥委会和亚残奥委会主席

国家元首高度评价了残奥运动的重要使命，并指出我国支持这一崇高事业。总统指出，哈萨克斯坦残奥运动员在世界舞台上取得的成功有助于塑造哈萨克斯坦作为一个包容、可持续、对社会负责的国家的形象。

- 我想借此机会，对你们在世界各地、亚洲大陆，以及哈萨克斯坦推广残奥运动所做的工作表示感谢。我们已准备好成为你们值得信赖的合作伙伴。毫无疑问，未来我们将携手合作，共同发展和壮大残奥运动。-托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

帕森斯和拉什德感谢托卡耶夫总统对残奥会的支持，以及在阿斯塔纳举办第八届亚洲残疾人奥林匹克委员会大会。他们指出，哈萨克斯坦残奥运动正在人人机会均等的原则框架内系统、持续地发展。

- 近年来，我们见证了哈萨克斯坦取得的显著进步和辉煌成就。在巴黎残奥会上，哈萨克斯坦运动员取得了优异的成绩。贵国运动员赢得了九枚奖牌，其中两名运动员首次获得金牌。哈萨克斯坦运动员继承了前辈的足迹，并激励着年轻一代。这并非偶然，而是系统性工作和正确方向的成果。我们高度赞赏哈萨克斯坦发展残奥运动的意愿。-国际残奥委会主席说。

Фото: Ақорда

马吉德·拉什德则表示，他于2018年访问过阿斯塔纳，熟悉哈萨克斯坦为训练残疾人田径运动员所创造的良好条件。

- 我们的代表团在阿斯塔纳过得很愉快，我们受到了热烈的欢迎。感谢当地人民的慷慨，让我们在哈萨克斯坦感到宾至如归。-他说。

会谈中讨论了在哈萨克斯坦举办APC和IPC比赛的相关事宜，并讨论了教育举措，以及国内残奥运动员参与国际项目等事宜。

哈萨克斯坦总统向安德鲁·帕森斯和马吉德·拉什德授予二级友谊勋章，以表彰他们为残奥会运动发展做出的杰出贡献。

目前，哈萨克斯坦有19个残奥会项目正在蓬勃发展，每年举办各级别比赛800多场，参赛人数超过1万人，国家队运动员超过1000人。

【编译：小穆】