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    21:48, 26 9月 2023 | GMT +6

    霍沙诺夫会见越南国会副主席阮克定

    霍沙诺夫会见越南国会副主席阮克定
    parlam.kz

    哈萨克国际通讯社讯）据马吉利斯（议会下院）消息，哈萨克斯坦马吉利斯议长叶尔兰·霍沙诺夫25日会见到访的越南国会副主席阮克定。

    会谈中，双方就进一步加强双边合作关系问题进行了讨论。霍沙诺夫指出，两国去年迎来了建交30年。他强调，这些年里，双方建立了积极政治对话，巩固了全面双边合作关系。

    此外，双方还就积极推动议会间合作问题深入交换了意见。霍沙诺夫表示，哈萨克斯坦马吉利斯设立了由12名议员组成的哈越议会间友谊小组，由马吉利斯外交事务、国防和安全委员会主席阿依古勒·库斯潘领导。

    霍沙诺夫会见越南国会副主席阮克定
    parlam.kz

    马吉利斯议长指出，哈方表示愿通过此类友好小组和有关委员会，在多边平台上开展合作，交流立法领域经验。

    霍沙诺夫还就哈萨克斯坦正在开展的经贸和政治改革进程，以及托卡耶夫总统近期发表的国情咨文主要内容进行了介绍。

    霍沙诺夫会见越南国会副主席阮克定
    parlam.kz

    越南国会副主席阮克定表示，作为中亚最大的合作伙伴，越南有意扩大与哈萨克斯坦的贸易和生产潜力。

    双方还就续签双边投资合作协议、扩大交通物流走廊、推动联合生产，其中包括出口商品生产问题，以及轻工业、农业和过境运输领域合作问题进行了讨论。

    霍沙诺夫会见越南国会副主席阮克定
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    霍沙诺夫指出，亚洲和欧洲之间的80%陆路运输货物过境哈萨克斯坦，而2019年开通的越中哈铁路为两国之间的货物运输提供了良好机会。

    最后，双方就旅游、人文和开通航线问题进行了讨论。

    霍沙诺夫会见越南国会副主席阮克定
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    标签:
    议会下院 哈萨克斯坦 外交 议会
    Мұхтар Мұрат
    编译
    Мұхтар Мұрат
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