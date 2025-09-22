托卡耶夫总统会见美国博龙资产首席执行官

托卡耶夫总统高度评价博龙资产在全球投资管理领域的领先地位，并欢迎其有意在跨里海国际运输路线框架下为基础设施项目提供融资。

托卡耶夫强调，博龙资产的战略与哈萨克斯坦推动国民经济多元化的优先方向相契合。哈萨克斯坦正在通过吸引投资发展交通物流基础设施，以不断提升运输走廊的通行能力。

他还指出，亚美尼亚和阿塞拜疆近日在华盛顿签署的历史性协议，将进一步凸显“中间走廊”作为重要贸易路线的意义。过去五年，通过跨里海国际运输走廊运输的货物量已增长六倍。

此外，总统还提及该公司在技术平台和数字生态系统建设方面的丰富经验，并邀请其参与哈萨克斯坦的数字化项目。

布鲁诺在会见中高度评价了“中间走廊”的发展前景。

—总统先生，我感谢您和所有参与该项目的人。您的团队非常专业。我还要特别指出，您为促进经济增长所制定的规划令人钦佩。我们高度看好与哈萨克斯坦在“中间走廊”以及物流和电信领域的合作潜力。-他说。

【编译：阿遥】