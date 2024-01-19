托卡耶夫总统会见联合国粮食及农业组织总干事

会见组织总干事屈冬玉时，双方就保障全球粮食安全和推动农工综合体稳定发展的重要性，以及加强哈萨克斯坦和粮农组织之间的合作问题进行了讨论。

-粮食短缺是全球议程上的紧迫问题。 哈萨克斯坦努力为解决这一问题做出贡献。 我国在谷物种植方面处于世界前列，而小麦出口量达到600万吨左右。我们是十大谷物和面粉生产国之一。-托卡耶夫说。

总统指出，哈方有意加深与粮农组织之间的合作。

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国家元首表示，我国希望联合国在提高种子产量、防治农地退化、推广绿色农业、优化高效利用土地和水资源等方面提供专家支持。哈萨克斯坦参与了粮农组织的“一国——一种基本产品”倡议，该倡议旨在改善当地独特农产品销售的可持续生产和贸易链。

会谈期间，托卡耶夫总统向粮农组织总干事介绍了闻名世界的哈萨克斯坦“Aport”苹果品种。

-哈萨克斯坦作为苹果原产国闻名世界。“Aport”苹果品种在阿拉木图周边地区生长。我们希望与您共同努力，将该苹果品种出口至世界市场。在实施这一倡议的过程中，我们依靠您的个人支持。-托卡耶夫总统说。

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此外，托卡耶夫总统还就哈萨克斯坦担任拯救咸海国际基金会和伊斯兰粮食安全组织轮值主席国期间的优先工作方向进行了介绍。

会谈中，托卡耶夫总统呼吁粮农组织为咸海盆地土地复垦和水资源管理相关项目的开发提供全面支持。此外，总统建议在哈萨克斯坦开设联合国粮农组织区域办事处。

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粮农组织总干事指出，哈萨克斯坦不仅在区域，而且在全世界确保全球粮食安全和提供人道主义援助方面发挥着重要作用。

最后，托卡耶夫总统感谢屈冬玉总干事的热情接待，并邀请他出席阿斯塔纳国际论坛。

【编译：小穆】