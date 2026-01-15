托卡耶夫总统会见国际滑雪与单板滑雪联合会主席

托卡耶夫总统表示，目前哈萨克斯坦有8.5万余人长期从事滑雪运动，全国已建成涵盖高山滑雪、越野滑雪在内的多功能滑雪综合体，以及符合国际标准的冰上竞技场馆，相关体育基础设施体系日趋完善。

总统同时指出，哈萨克斯坦正为即将在意大利举行的2026年米兰—科尔蒂纳冬奥会做系统而周密的备战工作，力争在国际赛场上取得更好成绩。

约翰·埃利亚什对哈萨克斯坦国家层面对体育事业的持续支持表示感谢，并指出，哈萨克斯坦运动员近年来在多项国际重要赛事中展现出稳定且具有竞争力的表现。他同时高度评价了哈萨克斯坦正在推进的社会经济改革进程。

会谈期间，双方还就进一步深化哈萨克斯坦与国际滑雪与单板滑雪联合会在经验交流、运动员培养、教练员培训以及裁判人才建设等领域的合作进行了探讨，并表示愿在现有基础上拓展更高水平、更具实效性的合作机制。

会谈最后，国家元首为感谢约翰·埃利亚什在推动哈萨克斯坦滑雪和单板滑雪运动发展方面所作出的贡献，向其授予二级“友谊”勋章。

