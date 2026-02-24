16:45, 24 二月 2026 | GMT +5
阿依达·巴拉耶娃会见联合国妇女署中亚负责人
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国政府副总理兼文化和信息部长、总统直属国家妇女事务和家庭人口政策委员会主席阿依达·巴拉耶娃在阿斯塔纳会见了联合国妇女署中亚区域协调办公室主任兼驻哈萨克斯坦国家代表杰伦·居文·居雷斯。
会谈中，双方围绕性别平等、妇女权利与赋权、家庭制度巩固以及妇女和儿童权益保护等议题，就当前合作进展及未来发展方向进行了深入交流。
哈方特别介绍了当前国内正在推进的一系列改革举措，包括即将就新宪法草案举行的全国性公投。阿依达·巴拉耶娃指出，宪法草案中拟明确强化家庭制度，保障男女平等机会，并完善对母亲、父亲及儿童的法律保护条款。
她强调，宪法中将首次以明确表述的方式，将婚姻界定为“男女平等结合的联盟”，以支持传统家庭制度。这一规定不仅有助于巩固传统家庭价值观，也涉及更广泛的政治与经济层面考量。她表示，鉴于哈萨克斯坦国土辽阔、人口密度较低，强化家庭制度对国家可持续发展具有重要现实意义。
杰伦·居文·居雷斯在会谈中对哈萨克斯坦在性别政策领域取得的积极进展给予肯定。她表示，目前联合国与哈萨克斯坦的合作已进入第二阶段，双方将进一步深化在相关领域的协作。
会议还就吸纳联合国妇女署专家参与相关工作进行了讨论。
根据会谈成果，双方一致同意在性别政策和可持续发展领域继续推进以实际成效为导向的合作项目。
【编译：达娜】