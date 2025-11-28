中文
    托卡耶夫总统会见国际棋联主席德沃尔科维奇

     （哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日在总统府会见了到访的世界国际象棋联合会（FIDE）主席阿尔卡季·德沃尔科维奇。

    Касым-Жомарт Токаве принял Президента FIDE
    Фото: Акорда

    会谈中，国家元首高度赞赏该组织对哈萨克斯坦国际象棋联合会、教练员和青年运动员的支持。总统指出，国际象棋在我国不仅是一项体育运动，也是精神文化、培养和教育的重要组成部分。

    托卡耶夫指出，儿童和青少年对国际象棋的兴趣日益浓厚。总统表示，教育体系中正着重发展和推广国际象棋基础设施。

    Касым-Жомарт Токаев наградил Президента FIDE орденом «Достық» II степени
    Фото: Акорда

    会谈期间，双方讨论了进一步扩大国家联合会与该组织之间全面合作的问题，包括举办重大国际赛事和实施联合项目。

    阿尔卡季·德沃尔科维奇谈到了哈萨克斯坦通过的《国际象棋发展综合规划》的重要性。该文件为国家、企业和国家国际象棋联合会的共同努力铺平了道路。他还指出，去年哈萨克斯坦棋手在国际棋联框架下举办的所有比赛中获得的奖牌数量最多。

    最后，托卡耶夫总统授予国际象棋联合会主席阿尔卡季·德沃尔科维奇二级“友谊”勋章，以表彰他对哈萨克斯坦国际象棋发展所作出的贡献。

    Токаев наградил Президента Международной федерации шахмат
    Фото: Акорда

    【编译：小穆】

