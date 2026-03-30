别克帖诺夫会见咸海基金会董事会成员 聚焦区域水资源治理

哈萨克斯坦将于今年完成在该基金会的轮值主席国任期。

塔吉克斯坦副总理苏莱曼·齐约佐达、土库曼斯坦副总理坦格雷古雷·阿塔哈雷耶夫、乌兹别克斯坦总统顾问舒赫拉特·加涅夫、乌兹别克斯坦水利部部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫、吉尔吉斯斯坦水资源、农业与加工工业部副部长阿尔马兹·热纳利耶夫、拯救咸海国际基金会执委会主席阿斯哈特·沃拉兹拜，以及哈萨克斯坦相关部委负责人出席了会议。

会议审议了进一步发展水利领域区域合作、提升基金会运行效率，以及筹备将于今年4月22日在阿斯塔纳举行的拯救咸海国际基金会成员国首脑理事会会议等相关事宜。

会议指出，三十多年来，拯救咸海国际基金会一直是中亚国家在水资源、生态及社会经济领域开展合作的重要区域平台。别克帖诺夫在会上特别强调了水资源计量与管理数字化的重要性。

—我们正在就锡尔河与阿姆河两大流域逐步引入统一的自动化水资源计量、监测与分配系统进行讨论。我认为，数字化与精准计量将有助于提升用水透明度。拥有可靠的数据并开展联合监测，是各国间建立互信的基础，也将有效提高水资源管理效率，-别克帖诺夫强调。

在构建现代合同法律框架方面，哈萨克斯坦支持完善《中亚水资源利用框架公约》。

此外，哈萨克斯坦总统托卡耶夫曾提议设立联合国国际水资源组织，以应对全球性水资源挑战。该倡议旨在凝聚各方力量，吸引更多资源，从而推动区域项目落地实施。

会议期间，各方重点讨论了优化基金会组织结构及其合同法律基础等问题，旨在提升机构运作效率，加强下属机构间的协同，确保各项决策得到有效落实。

会议指出，在即将举行的拯救咸海国际基金会创始国首脑理事会会议前，就核心议题形成协调一致立场具有重要意义。

会议结束时，各方重申将继续保持建设性对话，深化“水外交”合作，共同探索实现区域水资源可持续管理、改善咸海流域生态环境的解决方案。

【编译：阿遥】