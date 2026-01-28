中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:32, 28 一月 2026 | GMT +5

    根纳季·戈洛夫金会见俄罗斯奥委会主席

    （哈萨克国际通讯社讯）在第46届亚洲奥林匹克理事会大会期间，哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会主席、世界拳击联合会（World Boxing）主席根纳季·戈洛夫金会见了俄罗斯联邦体育部长、俄罗斯奥林匹克委员会主席米哈伊尔·杰格佳廖夫。

    Головкин
    Фото: ҚР ҰОК

    会谈期间，俄罗斯奥委会及俄罗斯联邦体育部代表一同出席。

    据哈萨克斯坦国家奥委会介绍，双方就当前国际体育领域的相关议题，以及各国国家奥委会在国际平台上的协作方式进行了深入交流。会谈重点围绕相关举措的落实机制、参与国际倡议的实践经验，以及通过体育组织之间的直接对话推动奥林匹克运动可持续发展的重要性展开。

    双方还特别关注了青少年体育发展问题，并就体育治理和组织管理方面的经验交流进行了探讨，其中包括在现行规章框架内，国际体育组织的制度性运作等议题。

    会谈中，俄方代表团邀请哈方参加俄罗斯奥林匹克委员会运动员委员会扩大会议，以及将于2026年举行的第四届青年奥林匹克运动员国际论坛（YOIF 2026）。

    会谈结束后，双方一致表示，将继续保持稳定的工作沟通机制，并在共同关心的领域深化建设性合作。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦与俄罗斯
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读