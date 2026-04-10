托卡耶夫总统会见欧亚开发银行董事会主席

会谈中，双方就欧亚开发银行过去二十年的工作成果，以及扩大投资合作前景问题进行了讨论。

国家元首祝贺该金融机构成立20周年。他同时还指出，欧亚开发银行是哈萨克斯坦在实施具有战略意义的项目方面的主要合作伙伴之一。

尼古拉·珀德古佐夫向国家元首提交了欧亚开发银行的预测报告。报告预测，今年哈国国内生产总值将至少增长5.5%。这将受到投资步伐、大型基础设施项目，以及国内需求和社会指标稳定性的影响。

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他同时还介绍称，银行2022-2026年战略框架下的总投资额已达92亿美元，其中52亿美元投资于哈萨克斯坦经济。这一数字与该银行过去15年的投资总额相当。具体而言，21亿美元用于工业发展，10亿美元用于能源领域，10亿美元用于交通基础设施，11亿美元用于金融领域。数字化发展和人工智能技术的应用尤为重要。

国家元首注意到该金融机构服务区域的显著扩大。总统表示，这将有助于实施新的举措，并加强区域经济一体化。

最后，双方确认了进一步加强战略伙伴关系和投资合作的意愿，以实现哈萨克斯坦经济的可持续发展。

【编译：小穆】