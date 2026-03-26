托卡耶夫会见俄罗斯总理米舒斯京

会谈中，双方指出，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的战略伙伴关系和同盟关系正在持续巩固，两国互利对话保持积极势头，元首层面达成的各项共识也在稳步推进落实。

托卡耶夫表示，米舒斯京此次赴哈出席在奇姆肯特市举行的欧亚政府间理事会会议和数字论坛，再次体现出哈俄关系的特殊性质，也表明双方致力于进一步深化双边合作。

托卡耶夫指出，目前哈俄双边经济合作保持良好发展势头。截至目前，双方已实施122个大型合作项目，总金额接近250亿美元，双边贸易额也已逼近300亿美元。 他说，俄罗斯是哈萨克斯坦最重要的贸易、经济和投资伙伴之一，这一合作成果具有重要意义。

Фото: Акорда

会谈期间，双方还重点讨论了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京对哈萨克斯坦进行国事访问的筹备工作。托卡耶夫表示，阿斯塔纳方面将此次访问视为一项十分重要的政治外交活动，认为此访将为两国战略伙伴关系和同盟关系的进一步发展注入新的动力。

托卡耶夫还表示，在访问筹备过程中，双方已再次就两国多层面、全方位合作议题进行了系统梳理和深入研究。

米舒斯京在会谈中对哈方给予的热情接待表示感谢，并祝贺托卡耶夫成功举行全国公投以及哈萨克斯坦新宪法获得通过。

米舒斯京表示，此次公投表明，哈萨克斯坦社会广泛支持总统推动国家建设、发展经济和提升民众福祉的政策方向。

Фото: Акорда

他还转达了俄罗斯总统普京的问候，并透露，日前已就双边关系议程以及计划于今年5月进行的访问筹备工作与普京进行了详细讨论。他表示，俄政府将尽最大努力，确保此次访问顺利举行。

米舒斯京还指出，托卡耶夫去年11月访问俄罗斯期间，两国元首提出的各项任务目前正由两国政府持续推进落实。双方当天还就双边议程中的一系列现实问题交换了意见。

【编译：达娜】