托卡耶夫总统会见欧洲理事会主席

哈萨克斯坦总统强调了此次访问恰逢双方签署《加强伙伴关系与合作协定》十周年之际，具有象征意义。他同时还表示，哈萨克斯坦是中亚地区第一个与欧盟签署这项历史性协定的国家。

- 我们高度重视您的来访。这表明双方都愿进一步拓展哈萨克斯坦与欧盟多个领域合作。我们支持在相互尊重和理解的基础上建立牢固而富有成效的伙伴关系。在许多符合我们共同利益的领域，我们的政治对话正在迅速发展。在这方面，我高度赞赏几天前在布鲁塞尔举行的欧盟-哈萨克斯坦合作理事会会议所取得的成果。-总统说。

Фото: Акорда

去年，双边贸易额达到约500亿美元。自2005年以来，哈萨克斯坦累计吸引投资总额已接近2000亿美元。此外，哈萨克斯坦占欧盟与中亚贸易总额的80%。

总统指出，超过4000家欧洲企业在能源、交通、数字化和工业领域为哈萨克斯坦经济做出了贡献。他还重申，哈萨克斯坦致力于为欧洲企业提供稳定开放的投资环境。

托卡耶夫总统特别关注了人文领域的合作，并对欧盟的教育计划表示感谢。在这些计划中，超过5000名哈萨克斯坦学生和教师有机会提高他们的教育水平，并在欧盟国家进行实习。

Фото: Ақорда

国家元首对签证便利化和重新接纳协议筹备工作的启动表示欢迎。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦支持欧盟与中亚在“C5+欧盟”框架下开展积极对话。该平台为促进可持续增长和互联互通领域的共同利益铺平了道路。他同时还指出，C5+对话已成为落实区域发展优先事项的有效机制。

Фото: Акорда

安东尼奥·科斯塔对托卡耶夫总统的热情款待表示感谢。他还指出，哈萨克斯坦与欧洲一体化发展迅速，并确认欧盟愿进一步深化与哈萨克斯坦的全面合作。

- 过去十年，欧盟已成为哈萨克斯坦最大的贸易伙伴和外国投资来源地。反过来，哈萨克斯坦作为欧洲三大石油和铀供应国之一，在保障自身经济安全方面发挥着关键作用。如今，我们正迈入加强双边关系、发展经济联系的新阶段。-他说。

欧洲理事会主席表示，欧盟和哈萨克斯坦支持基于《联合国宪章》所载多边主义和国际秩序价值观的和平立场。他同时还指出，确保世界安全、稳定与繁荣的努力正是体现了这一原则。

Фото: Ақорда

安东尼奥·科斯塔指出，与中亚国家的合作已成为促进现代多边世界关系的重要因素。同时，他高度赞赏托卡耶夫总统为加强高加索地区和平所作出的贡献。他认为，确保该地区的安全为发展跨里海运输走廊提供了新的机遇，该走廊将途经高加索和黑海，最终连接欧洲。

会谈中，双方还讨论了双边关系的广泛议题，重点关注交通运输物流、数字化、能源、重要矿产和农业等有前景的领域。

【编译：小穆】