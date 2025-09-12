中文
    12:37, 12 9月 2025 | GMT +5

    别克帖诺夫会见LuLu集团董事长 探讨农业与贸易合作

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫会见了 LuLu Group International 创始人兼董事长优素福·阿里，双方就农业和贸易领域的潜在合作项目进行了讨论。

    Қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдері 70-тен астам елге экспортталады
    Фото: Үкімет

    优素福·阿里表示，LuLu集团目前已从哈萨克斯坦进口肉类及其他农产品，并希望进一步扩大合作。他指出，哈萨克斯坦在农业方面潜力巨大，投资环境良好。

    讨论的重点包括在哈萨克斯坦建设肉类加工厂和农产品采购分销中心。别克帖诺夫强调，哈萨克斯坦对此类投资高度重视，并指出这些举措与总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文中提出的“扩大农产品深加工”的任务相一致。

    目前，哈萨克斯坦农产品已出口到 70多个国家。政府计划通过提升农业生产力三倍，将出口规模扩大一倍。

    别克帖诺夫总理表示，农业始终在国家经济中占据重要地位。哈萨克斯坦愿与国际伙伴在多个方向深化合作，包括建设联合农业科技园、打造面向出口的物流枢纽以及发展电子商务平台。他强调，哈萨克斯坦已为此创造了所有必要条件。

    总部位于阿联酋的 LuLu Group International 是海湾合作委员会（GCC）地区的领先零售商之一，也是亚洲市场的重要参与者。目前，该集团在全球20多个国家拥有260余家不同形式的商业设施，并正积极扩大国际布局。该公司已从哈萨克斯坦进口小畜肉类，同时还在蜂蜜、禽肉、小麦、面粉、杂粮和豆类等领域与本地生产商开展合作。

    【编译：达娜】

     

    哈萨克斯坦 农业 政府 贸易 经济
