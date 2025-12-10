13:05, 10 12月 2025 | GMT +5
总统会见Qarmet董事局主席：钢铁产量两年增长22%，将打造国家级冶金集群
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府——阿克奥尔达会见Qarmet股份公司董事局主席安德烈·拉夫连季耶夫。
拉夫连季耶夫汇报了公司今年初步业绩及投资计划主要方向：
- 过去两年，Qarmet钢铁产量增长22%、煤炭精矿增长26%、铁矿石增长32%；
- 产品成本降低28%，钢种从260种增至350种；
- 正实施由9个大型项目组成的综合投资计划，目标系统提升国内钢铁生产、显著减少金属轧材进口，并已启动生产包括核电站专用在内的高品质新型钢种；
- 煤炭与采矿发展规划同步推进，重点强化劳动安全与社会举措；
- 公司所属医疗机构与教育机构正在全面现代化；
- 与工会签订新集体合同，为3.5万名员工提供全面社会保障；
- Qarmet正牵头建设国家级冶金集群，与“巴伊铁列克”国家投资控股公司合作，为中小企业深度加工原材料创造条件；
- 正系统推动国内机械制造企业优先使用Qarmet国产钢材。
总统对Qarmet冶金综合体取得的成绩给予高度评价，对未来发展规划表示全力支持。
托卡耶夫总统特别强调，必须持续推进企业全面现代化、妥善解决社会问题、持续改善生态环境、全面振兴机械制造业。
【编译：木合塔尔·木拉提】