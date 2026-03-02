托卡耶夫总统会见神田真人 强调深化同亚开行长期合作

会谈中，托卡耶夫对神田真人履新亚洲开发银行行长一周年表示祝贺，并祝贺银行即将迎来成立60周年。

总统指出，30多年来，亚洲开发银行在哈萨克斯坦支持实施了170多个项目，总金额超过70亿美元。相关项目为国家经济增长、基础设施现代化以及民众生活质量提升作出了重要贡献。

托卡耶夫介绍了未来几年在经济关键领域推进大型项目的规划。这些项目旨在确保国家实现可持续增长和结构性转型。

神田真人表示，亚洲开发银行将扩大与哈萨克斯坦的合作视为优先方向。银行准备参与住房建设、应急管理以及其他具有战略意义领域项目的融资。

他同时指出，哈萨克斯坦在数字技术和人工智能应用方面处于领先地位，在关键矿产资源开发及大型投资项目实施方面具有巨大潜力。

会谈最后，托卡耶夫强调，哈萨克斯坦与亚洲开发银行之间已建立稳固、长期的伙伴关系。哈方愿继续扩大互利合作，推动双方合作迈上新台阶。

【编译：达娜】