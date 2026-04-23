托卡耶夫会见阿曼副首相并授予一级“友谊”勋章

托卡耶夫在会谈中表示，阿曼是哈萨克斯坦在阿拉伯世界经受时间考验的可靠伙伴，哈方愿全面深化与阿曼的合作关系。

- 我们两国在政治和经济领域的联系不断加强。我特别希望指出，您为推动哈萨克斯坦与阿曼合作发展作出了积极贡献。借此机会，请向苏丹海赛姆·本·塔里克·阿勒赛义德转达我的问候和美好祝愿。我们期待陛下访问阿斯塔纳。 - 总统说。

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齐亚津感谢托卡耶夫的热情接待，并重申阿曼愿继续推动两国关系不断发展。

- 哈萨克斯坦是一个美丽且拥有丰富文化遗产的国家。能够向阁下转达苏丹陛下的问候，我深感荣幸。众所周知，两国关系始于1992年。阿曼是海湾阿拉伯国家合作委员会成员国中最早与哈萨克斯坦建立外交关系的国家之一。我们之间保持着涵盖文化、贸易、经济和旅游等领域的密切合作，希望这种合作在未来继续深化。 - 他说。

托卡耶夫还再次表示，在当前中东局势紧张背景下，哈方支持阿曼人民，并高度评价阿曼为维护地区和平与稳定所作积极努力及其在国际社会享有的声誉。

会谈中，双方还讨论了扩大经贸合作前景，重点涉及能源、冶金、交通物流、农业、数字化等领域，并强调加强文化和人文交流的重要性。

会谈结束后，托卡耶夫向齐亚津授予一级“友谊”勋章，以感谢其为推动哈萨克斯坦与阿曼合作关系发展及两国人民友谊所作贡献。

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【编译：达娜】