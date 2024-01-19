托卡耶夫总统会见世界粮食计划署执行董事

总统指出，今天的会谈将为讨论哈萨克斯坦与该组织之间旨在解决全球粮食安全问题的伙伴关系提供一个绝佳机会。

托卡耶夫总统就哈萨克斯坦为确保全球粮食安全，以及在联合国、伊斯兰粮食安全组织等其他国际组织框架内提供人道主义援助而采取的措施进行了介绍。

Фото: Ақорда

总统表示，哈萨克斯坦2023年向6个国家提供了920万美元人道主义援助。考虑到加沙地区的严峻局势，向巴勒斯坦人民提供了100万美元资金和2次运送人道主义援助物资。此外，哈萨克斯坦还向阿富汗、土耳其、巴基斯坦和其他受灾地区提供了援助。

哈萨克斯坦总统着重关注了阿富汗局势。他认为，国际社会必须继续努力结束该国的人道主义危机。

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托卡耶夫总统表示，目前在阿拉木图正在开展设立联合国促进中亚和阿富汗可持续发展区域中心工作。该中心的活动可以规范联合国在加强该地区和平、安全和可持续发展方面的机构间协调工作。

最后，托卡耶夫总统邀请世界粮食计划署执行董事出席阿斯塔纳国际论坛。

访问框架下，托卡耶夫总统还同在联合国粮农组织和世界粮食计划署工作的哈萨克斯坦公民举行了会面。

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【编译：小穆】