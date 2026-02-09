哈萨克斯坦总统托卡耶夫会见亚投行行长邹加怡

会见中，托卡耶夫总统强调，亚投行是哈萨克斯坦的重要战略合作伙伴，该金融机构积极参与了哈萨克斯坦多项优先基础设施和投资项目的实施。

托卡耶夫对当天签署的伙伴关系框架协议表示欢迎。他指出，该文件对推动经济可持续发展以及加强地区合作具有重要意义。

同时，托卡耶夫总统祝贺邹加怡就任亚洲基础设施投资银行行长。

—我们高度评价您将就任后的首次出访选在哈萨克斯坦。我们认为，这是一项积极信号，必将为双边合作注入新的动力。目前，我们正与亚投行共同实施9个项目，总金额超过26亿美元。我相信，这些举措将进一步深化双方互动与合作，-托卡耶夫总统表示。

Фото: Акорда

邹加怡表示，亚投行已为哈萨克斯坦能源、交通和社会基础设施领域的多个大型项目提供支持。

—感谢您多年来对亚投行的持续支持。非常感谢哈萨克斯坦及其他股东对我的信任。在接下来的任期内，我将保持银行首个十年发展成果的连续性，同时致力于推动金融机构的进一步发展，以更好地响应客户不断变化的需求，-她说。

托卡耶夫与邹加怡一致认为，双方合作仍具巨大拓展潜力。未来几年，哈萨克斯坦计划实施规模宏大的基础设施现代化改造计划，亚投行已表示愿积极参与相关战略倡议。

目前，亚投行正为以下项目提供资金支持：科克舍套市多功能医院建设项目、220兆瓦风力发电场项目、杰兹卡兹甘—卡拉干达以及阿克托别—卡拉布塔克—乌勒盖森公路路段改造项目，以及阿拉木图市环城铁路建设项目。

Фото: Ақорда

【编译：阿遥】