别克帖诺夫会见Yandex高管 商讨出租车市场新税制与数字化安全举措

当前，哈萨克斯坦政府正着力推动对自雇群体的税收制度改革，并探索建立适用于平台型就业群体的平衡监管机制。在此背景下，Yandex Qazaqstan的相关实践被认为具有重要示范意义。

“Yandex Go”旗下的打车服务成为哈萨克斯坦首个税务代理平台，自2023年9月启动以来，已有8.6万人通过平台从事网约车服务。平台发展累计吸引投资超49亿坚戈，并已通过预扣方式代缴税费43亿坚戈。

别克帖诺夫总理在会谈中指出，托卡耶夫总统已明确指示政府加快推广便民的数字化解决方案。为有效监管平台型就业，政府正以新的视角研究社会保障、税收征管以及自雇与自由职业者的法律地位。他强调，为促进行业阳光化并使该群体更积极参与国家经济活动，计划自2026年1月1日起逐步引入新的税收制度，这将关系到全国数十万公民的切身利益。

“Yandex Global”首席执行官舒莱科表示，公司对与哈萨克斯坦的合作成效感到满意，并表达了继续拓展科技项目的意愿。

会谈还就开拓城际客运服务达成共识。目前，Yandex Qazaqstan的业务已覆盖哈国大部分重点交通路线。

为提升道路交通安全，平台正在推广一系列技术手段，包括司机证照核查、人脸自拍验证、车辆定期拍照检查、驾驶速度与疲劳程度实时监控，以及异常情况、交通事故和路线偏离的即时记录系统。

此外，Yandex还在测试基于人工智能的语音助手，计划在“1414”热线中启用，支持哈萨克语和俄语双语服务。同时，城市急救调度可视化系统也正在研发中。

双方在会谈结束时重申将继续保持合作。总理已向有关部门下达指示，要求共同推动数字项目的落地实施。

【编译：达娜】