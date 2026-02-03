赛热克·朱曼哈林会见越南政府常务副总理阮和平

会谈中，双方指出，30多年来哈萨克斯坦与越南之间的政治对话持续深化，政府间和议会间合作不断巩固。塞里克·朱曼加林表示，两国领导人已就进一步深化贸易、投资、交通与物流、农工综合体以及信息技术领域合作明确了具体方向。哈方计划到2026年将双边贸易额提高一倍，并准备于今年年中向越南派出贸易和经济代表团。

会谈指出，哈萨克斯坦时隔八年首次向越南出口超过1.5万吨小麦。2025年，哈方在不对集装箱造成过度负荷的情况下，采用多式联运方式，完成了首批哈萨克斯坦粮食直达混合运输，有效缩短了运输周期并降低了成本。该经验被视为哈萨克斯坦向东南亚国家提供稳定粮食供应的重要一步。

双方认为，哈萨克斯坦可通过面粉、肉类、乳制品及油料作物进一步扩大对越出口潜力。为此，哈方提议重启兽医领域合作协议，并建议在农业小组委员会第二次会议期间签署相关文件。

在交通与物流领域，哈方向越方介绍了跨里海国际运输路线（“中间走廊”）的优势。与南海航线相比，该通道可将货物运输时间缩短3—4倍。哈方表示，愿为越南合作伙伴提供最优物流条件，并推动包括轻工业和汽车制造在内的联合项目发展。

此外，双方还讨论了航空运输合作。计划于2026年开通河内—阿拉木图—布拉格航线（VietJet Air）。哈方建议研究开通阿斯塔纳—河内直航，并恢复阿拉木图—胡志明市航线。

投资合作方面，哈萨克斯坦境内正在推进多项越南资本参与的项目，其中包括阿拉木图州的Ak Bulak Village旅游综合体，以及位于科纳耶夫市“Arna”工业区、投资额达9000万美元的食品生产工厂。

双方强调了贸易、经济及科技合作政府间委员会在双边关系中的关键作用，并计划于今年6—7月召开下一次会议。同时，双方还将于年内签署成立哈萨克斯坦—越南商业理事会的谅解备忘录。

阮和平高度评价哈越传统友谊，表示有意在包括地区间合作在内的多个方向进一步拓展双边关系。他支持发展“中间走廊”的相关倡议，并在越南胡志明市筹建金融中心背景下，对研究阿斯塔纳国际金融中心的发展经验表示浓厚兴趣。

会谈最后，越方支持成立哈萨克斯坦—越南商业理事会，并指出双方在进一步扩大贸易规模方面仍具备显著潜力。

【编译：达娜】