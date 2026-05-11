别克帖诺夫会见印尼经济统筹部长 双方强调扩大贸易规模

印度尼西亚是哈萨克斯坦在东南亚地区的重要合作伙伴之一。数据显示，2025年两国双边贸易额达到2.447亿美元；2026年1月至3月，双边贸易额已达3150万美元。哈萨克斯坦对印尼出口商品主要包括加工工业产品、冶金及化工产品，而从印尼进口的商品则以电子产品和纺织品为主。

双方指出，此前哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与印尼总统普拉博沃·苏比延多曾多次在国际活动期间举行会晤，为双边合作进一步发展注入了积极动力。

—哈萨克斯坦高度重视发展与印尼的经贸关系。我们认为，双方在扩大贸易规模方面拥有巨大潜力，并愿继续深化经贸及投资合作，-别克帖诺夫在会谈中表示。

艾尔朗加·哈尔达托则表示，印尼愿同哈方进一步深化伙伴关系，拓展商业联系，并在具有广阔前景的领域推进产业合作。

会谈中，双方一致认为，两国在能源、工业、农业与食品加工、纺织业、伊斯兰金融、数字经济、教育以及旅游等领域拥有广阔合作空间。

交通物流线路建设成为此次会谈的重要议题之一。双方就利用哈萨克斯坦过境运输潜力及国际运输走廊基础设施等问题进行了讨论。哈方强调，哈萨克斯坦正积极打造良好的投资环境，可成为印尼企业进入中亚、欧亚经济联盟、高加索以及欧洲市场的重要平台。

双方还重申，将继续推动两国双边经济联系不断迈向更高水平。