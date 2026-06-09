托卡耶夫总统听取阿拜州社会经济发展情况汇报

别热克·瓦里向总统介绍，2025年阿拜州地区生产总值达到3.9万亿坚戈。今年1月至4月，地区短期经济指标达到103.8%，投资额同比增长19.4%，工业、制造业、农业、建筑业和交通运输业均保持积极增长势头。

会谈期间，别热克·瓦里重点汇报了吸引投资工作进展情况。

据介绍，自去年以来，纳入地区投资项目库的项目数量已由29个增加至112个，计划吸引投资总额从2.2万亿坚戈增至4.4万亿坚戈。

目前，阿拜州正在实施一批大型投资项目。其中包括总投资5775亿坚戈的阿亚戈兹—巴克特铁路建设项目，以及位于塞梅市、总投资7140亿坚戈的新热电站项目和总投资2550亿坚戈的矿产选矿联合企业建设项目。

别热克·瓦里还就设立经济特区有关工作进行了汇报。

根据规划，塞梅市拟建设经济特区，计划实施总投资4000亿坚戈的工业项目，并创造2500个就业岗位。目前，已有三个大型项目提交入驻申请。

在旅游业发展方面，州长介绍了阿拉科尔旅游区建设情况。

今年，阿拉科尔湖滨基础设施升级改造将获得154亿坚戈资金支持。其中，专项国家基金已拨款116亿坚戈，用于建设输电线路以及乌尔扎尔机场航站楼改造工程。

此外，别热克·瓦里还向总统汇报了地区基础设施现代化项目进展情况，包括供水系统、排污系统和供热管网升级改造，塞梅市新桥建设收尾工作，以及住房建设和道路基础设施发展等项目。

会谈结束时，托卡耶夫总统就进一步加强招商引资、推动经济多元化发展、加快基础设施现代化建设、改善居民生活质量以及高水平开展“致敬阿拜”行动等工作提出了一系列具体任务。