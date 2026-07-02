朱曼哈林会见李开复 探讨人工智能提升经济预测能力

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林近日会见著名人工智能专家、01.AI （零一万物）首席执行官李开复，双方就利用人工智能提升宏观经济预测能力和政府治理效率等议题进行了交流。

赛热克·朱曼哈林表示，在当前外部环境高度不确定的背景下，传统预测方法已难以满足经济形势研判需求。

- 对我们而言，提高预测质量、尽早识别经济形势变化至关重要。传统预测结果并不总能反映市场实际情况。过去，经济分析以月度或年度为周期，而如今需要每天进行动态评估。因此，我们需要建立统一的智能模型，用于开展综合情景分析。 - 他说。

李开复表示，人工智能正以前所未有的速度发展，技术能力不断提升，应用成本持续下降，许多过去需要耗费大量时间完成的工作，如今仅需几分钟即可完成。

他指出，对于政府部门而言，人工智能不仅应服务于日常工作流程自动化，更应成为支持战略决策的重要工具。人工智能技术能够用于经济发展预测、不同发展情景模拟、提升政府治理效率、降低风险，并优化决策过程。

李开复还强调，应从政府部门领导层面推动人工智能技术应用，只有这样才能充分释放人工智能的潜力。

他表示，人工智能的广泛应用将对全球经济产生深远影响，不仅有望推动经济增长，还将促使劳动力市场、教育体系和公共政策不断调整。他高度评价哈萨克斯坦高度重视人工智能和数字技术发展。

会谈期间，双方谈到了多项面向国家经济部的数字化解决方案，包括基于27个政府部门数据自动评估风险并生成企业检查清单的企业监管自动化系统，以及可实时分析主要宏观经济因素对经济影响的经济增长预测平台。

会谈结束后，双方同意继续推进人工智能算法开发合作，借助人工智能提升哈萨克斯坦经济政策的科学性、可预测性和稳定性。