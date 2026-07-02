别克帖诺夫会见欧洲复兴开发银行、埃克森美孚和丸红高层

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在阿斯塔纳分别会见来哈出席总统直属外国投资者理事会第三十八次全体会议的欧洲复兴开发银行（EBRD）行长奥迪勒·雷诺-巴索、埃克森美孚（ExxonMobil）高级副总裁彼得·拉登以及日本丸红株式会社常务执行董事市之川觉（Satoru Ichinokawa），就深化投资合作等议题交换意见。

会谈围绕落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上提出的发展经济和启动新一轮投资周期等任务，重点讨论了进一步拓展投资合作的前景。

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在与雷诺-巴索的会谈中，双方重点讨论了基础设施建设、社会基础设施、交通运输、工业和工程基础设施现代化，以及数字化、人工智能、金融合作和支持企业发展等领域的合作。

别克帖诺夫表示，欧洲复兴开发银行长期以来在改善哈萨克斯坦投资环境和促进经济可持续发展方面发挥着重要作用。双方合作以来，欧洲复兴开发银行已在中小企业、金融、住房和公用事业、能源、农业及信息技术等领域实施354个项目，累计投资额达127亿美元。

雷诺-巴索表示，今年欧洲复兴开发银行对哈萨克斯坦的投资规模有望创历史新高。目前，该行已为哈萨克斯坦项目提供超过8亿欧元融资，预计全年投资总额将超过13亿欧元。

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双方表示，将继续深化合作，推进更多新的联合项目。

在与埃克森美孚高级副总裁彼得·拉登举行的会谈中，双方讨论了当前生产经营情况及未来技术发展方向。埃克森美孚目前参与了田吉兹、卡沙甘和里海管道联盟等大型合作项目。双方一致认为，合作成果丰硕，并表示愿进一步加强合作。

在与丸红株式会社常务执行董事市之川觉举行的会谈中，双方重点讨论了深化哈日经贸合作前景。双方指出，丸红长期以来一直是哈萨克斯坦能源和工业生产领域的重要合作伙伴，并强调进一步加强商业联系、扩大两国工商界务实合作的重要意义。

会谈结束后，各方重申，将继续深化互利合作，推进现有项目实施，并积极研究哈萨克斯坦重点经济领域新的投资项目。