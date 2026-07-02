托卡耶夫总统会见欧洲复兴开发银行行长

托卡耶夫总统对欧洲复兴开发银行长期以来为哈萨克斯坦经济发展提供的支持表示感谢。

—双方始终保持着战略层面的合作关系。哈萨克斯坦是欧洲复兴开发银行最重要的合作伙伴之一，这种伙伴关系符合我们的长期发展战略。多年来，双方合作成果丰硕，合作关系始终保持稳定发展，-托卡耶夫说。

过去30年来，欧洲复兴开发银行累计向哈萨克斯坦投资超过110亿欧元，支持实施354个项目，使哈萨克斯坦成为该行在本地区最重要的合作伙伴之一。目前，欧洲复兴开发银行正在哈萨克斯坦实施131个项目，总投资额超过31亿欧元。

托卡耶夫欢迎哈萨克斯坦政府与欧洲复兴开发银行签署《合作框架协议》，认为该协议将为推动哈萨克斯坦可持续发展提供有力支撑。他表示，当前哈萨克斯坦正全面推进一系列重大改革，着力建设更加多元化、更具竞争力和技术领先优势的现代经济体系。

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奥迪勒·雷诺-巴索高度评价哈萨克斯坦良好的投资环境以及正在推进的结构性经济改革，认为这些举措为实现高质量发展目标奠定了坚实基础。

—对欧洲复兴开发银行而言，哈萨克斯坦始终是一个极其重要的合作伙伴。今年，我们在哈萨克斯坦的投资活动十分活跃，目前双方已签署总额超过10亿欧元的合作协议。如果将正在筹备中的项目计算在内，到今年年底，投资规模有望达到13亿欧元。这将创下欧洲复兴开发银行进入哈萨克斯坦市场以来的年度投资新高，-她表示。

奥迪勒·雷诺-巴索重申，欧洲复兴开发银行将继续参与哈萨克斯坦基础设施建设、交通互联互通、水资源管理和能源等重点领域的发展，同时持续支持私营部门、中小企业以及各类投资项目融资。她表示，对关键矿产资源领域的支持仍将是该行未来投资布局的重要方向之一。

她还特别强调，加强数字化和人工智能领域合作具有重要意义。她表示，欧洲复兴开发银行愿继续支持哈萨克斯坦推进经济数字化转型，助力该国创新生态体系建设。