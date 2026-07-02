托卡耶夫会见伊斯兰开发银行集团主席 支持2028年年会在哈举办

会谈中，托卡耶夫总统表示，多年来，伊斯兰开发银行始终是支持哈萨克斯坦国家发展优先事项的重要合作伙伴。

据了解，迄今为止，伊斯兰开发银行已累计向哈萨克斯坦提供超过42亿美元融资。目前，该行正在实施及计划推进的项目总额已超过30亿美元。国家元首对伊斯兰开发银行长期支持哈萨克斯坦水利基础设施建设、交通互联互通以及工业发展等战略性项目表示感谢。特别是近年来，该行批准了成立以来规模最大的对哈融资计划，其中包括总额11.5亿美元的《水资源开发计划》，以及总额13亿美元、旨在改善哈萨克斯坦经济特区和工业园区基础设施建设的框架协议。

会谈期间，双方重点讨论了2027至2032年战略伙伴关系框架下的合作事宜。托卡耶夫重申，哈萨克斯坦致力于同伊斯兰开发银行建立长期、稳定的制度性伙伴关系，并将继续坚持有利于投资发展的政策。同时，国家元首对关于2028年在哈萨克斯坦举办伊斯兰开发银行集团年会的建议表示支持。届时，这一大型投资活动将汇聚各成员国代表、国际金融机构以及全球投资者。